Mercato OL : Un gros départ bouclé à Lyon !

Mercato OL : Georges Mikautadze file vers l’Espagne

Le feuilleton Mikautadze touche à sa fin. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais, brillant mais déjà convoité, semble plus proche que jamais d’un départ. Villarreal, depuis plusieurs jours en embuscade, a finalement convaincu l’OL. D’abord, Ekrem Konur avait révélé l’intérêt du club espagnol. Cette source avait annoncé qu’une offre conséquente arrivait, Lyon n’allait pas retenir son buteur.

Pendant un temps, le nom de Neom SC, formation saoudienne riche et ambitieuse, a circulé. Pourtant, c’est bien le Sous-marin jaune qui a pris l’avantage dans ce dossier. Foot Mercato confirme : Lyon et Villarreal ont trouvé un accord. La somme est 30 millions d’euros. Une opération d’envergure pour l’OL, qui réalise une belle vente, et pour Villarreal, qui mise sur un attaquant de 24 ans en pleine ascension.

Il ne reste plus qu’une étape. Mikautadze doit se rendre en Espagne pour passer la visite médicale. Ce rendez-vous, décisif, ouvrira la voie à la signature officielle et au lancement de sa nouvelle aventure en Liga. Lyon encaisse, Villarreal s’offre un buteur, et Mikautadze s’apprête à changer d’horizon.