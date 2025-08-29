OL Mercato : Fonseca prévient Kang pour Fofana et Mikautadze

Paulo Fonseca, entraîneur de l’OL, a tranché pour l’avenir de Malick Fofana et Georges Mikautadze à trois jours de la fin du mercato.

Mercato : L’OL doit vendre Malick Fofana ou Georges Mikautadze

L’OL espère un dernier gros transfert pour boucler son budget pour la saison. Malick Fofana et Georges Mikautadze, les deux Lyonnais les mieux cotés sur le marché, sont très convoités et annoncés sur le départ. La direction du club rhodanien espère transférer l’un de ces attaquants, en attend une offre intéressante pour Lyon et le joueur.

En effet, l’Olympique Lyonnais doit encore trouver 40 M€ supplémentaires pour tenir la promesse faite à la Direction Nationale du contrôle de gestion (DNCG), lors de la présentation de son budget 2025-2026.

À voir

Mercato : Coup de froid au PSG, Carlos Soler bloqué !

Lisez aussi : Mercato OL : C’est OK, un crack file vers la Belgique !

Everton a transmis une proposition qui pourrait faire l’affaire de Michele Kang, mais Malick Fofana ne souhaite pas rejoindre les Toffees, non qualifié pour la coupe d’Europe. Quant à Georges Mikautadze, il intéresse Villarreal en Espagne et aussi Neom SC en Arabie saoudite.

Cette semaine, il a clairement indiqué qu’il ne souhaite pas quitter l’OL où il se sent bien. Depuis le départ d’Alexandre Lacazette, l’avant-centre géorgien est désormais l’attaquant vedette de Lyon.

Fonseca : « Si Mikautadze ou Fofana part, ça ne sera plus pareil à l’OL »

À quelques jours de la fermeture du mercato estivale, Paulo Fonseca a lâché un message fort à sa direction. « Si Georges Mikautadze ou Malick Fofana part, ça ne sera plus pareil pour l’Olympique Lyonnais », a-t-il prévenu face aux médias. « Ce sont des joueurs importants pour nous. Je veux donc qu’ils restent », a-t-il déclaré.

Lisez aussi : Mercato OL : Une offre de 40 M€ sur la table de Kang !

À voir

Mercato OM : Après Zhegrova, un autre coup d’éclat imminent

L’entraîneur des Gones a confié ensuite qu’il est conscient de la situation financière du club. De ce fait, il se tient prêt pour parer à toute éventualité. « Nous savons qu’avec cette situation, nous avons besoin de vendre un joueur. Je comprends la nécessité, c’est toujours difficile, mais j’attends tranquillement les derniers jours du mercato », a conclu Pauolo Fonseca.

Rendez-vous le 1er septembre 2025, pour savoir qui de Malick Fofana et Georges Mikautadze a quitté l’OL.