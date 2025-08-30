Mercato OM : roulement de tambour, un roc arrive !

La direction de l’OM frappe un joli coup en Angleterre en cette fin de mercato estival. Un défenseur est attendu à Marseille dans les prochaines heures.

Mercato OM : Benatia boucle un deal en Angleterre !

Emerson Palmieri se rapproche de l’OM. Les signaux sont clairs : le latéral gauche italien va poser ses valises à Marseille. Depuis le départ de Quentin Merlin à Rennes, le club phocéen cherchait un titulaire solide sur le flanc gauche. Roberto De Zerbi pouvait compter sur Ulisses Garcia, voire repositionner Amir Murillo, mais il voulait un renfort de poids.

Lire aussi : Mercato OM : Rabiot a tranché pour son futur club

Deux pistes ont été activées : Kostas Tsimikas et Emerson Palmieri. Le premier, mis de côté à Liverpool, devrait rejoindre la Roma. Le second a accepté l’idée de rejoindre Marseille. L’OM a donc accéléré. Palmieri négocie actuellement sa sortie avec West Ham, un détail qui ne devrait pas bloquer. Selon Fabrizio Romano et Fabrice Hawkins, un accord existe déjà entre le joueur et le club phocéen : deux ans de contrat, plus une option d’un an.

À voir

Mercato PSG : Catastrophe annoncée pour Randal Kolo Muani !

Lire aussi : Mercato OM : Ceballos, Xabi Alonso siffle la fin du feuilleton

Marseille avance aussi sur d’autres profils, comme Oleksandr Zinchenko, encore à Arsenal. Mais la piste la plus chaude reste bien Emerson Palmieri. Après Hamed Junior Traoré, officialisé vendredi, l’arrivée de l’international italien confirmerait la volonté du club d’offrir à son entraîneur une équipe compétitive. À quelques jours de la fin du mercato, l’OM semble avoir frappé un grand coup. Emerson Palmieri devrait être sa nouvelle arme côté gauche.