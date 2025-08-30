Mercato : le Stade Rennais réalise un double coup en or !

La direction du Stade Rennais s’active sur tous les fronts en cette fin de mercato estival. Des mouvements sont encore attendus à Rennes.

Mercato : le Stade Rennais accélère avec Harder et prépare des départs

Le Stade Rennais agit vite. La siganture d’Esteban Lepaul est déjà officielle. L’attaquant, acheté à Angers pour environ 15 millions d’euros, pourra jouer dès dimanche contre son ancien club. Mais le club breton n’a pas terminé ses emplettes. Selon Ouest-France, une nouvelle recrue pourrait débarquer ce week-end.

Lire aussi : Mercato : Un super crack débarque au Stade Rennais !

Conrad Harder, longtemps ciblé par Rennes, semblait d’abord promis au Milan AC. Finalement, son arrivée en Italie ne serait plus d’actualité. Le SRFC a relancé le dossier et un accord proche de 24 millions d’euros serait en discussion. Deux renforts offensifs en quelques jours, ce serait un coup de force à l’approche de la fin du mercato. Rennes se donne encore jusqu’à lundi soir pour boucler l’opération.

À voir

Mercato OM : Derek Cornelius trouve preneur !

Lire aussi : Stade Rennais : roulement de tambour, un crack débarque !

Dans le sens inverse, des départs se profilent. L’Equipe annonce qu’Ibrahim Salah devrait s’engager avec le FC Bâle contre une indemnité de 2 millions d’euros. Le joueur, peu utilisé cette saison, cherche du temps de jeu. D’autres pourraient l’imiter. Fabian Rieder, suivi par des clubs allemands, est sur le départ. Bertug Yildirim, freiné par une forte concurrence offensive, pourrait lui aussi plier bagage.