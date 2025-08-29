Stade Rennais : roulement de tambour, un crack débarque !

Le Stade Rennais attend une nouvelle gâchette offensive avant la fin de ce mercato estival. La visite médicale est programmée.

Mercato Stade Rennais : Conrad Harder débarque pour 23M€ !

Le Stade Rennais tient sa nouvelle recrue offensive. Les dirigeants bretons accélèrent dans ces dernières heures du mercato, et l’opération s’annonce déjà comme un gros coup. Après Estéban Lepaul, venu d’Angers, une autre arrivée se profile. Cette fois, c’est Conrad Harder qui s’avance.

L’attaquant danois, seulement 20 ans, a été formé à Nordsjaelland avant de rejoindre le Sporting Portugal l’été dernier. Montant du transfert : 19 millions d’euros. Malgré un contrat courant jusqu’en 2029, il a choisi de tourner la page. Rennes a su se montrer convaincant. Harder a dit oui. Un bail de cinq ans l’attend en Bretagne. Le Milan AC, pourtant intéressé, n’a pas réussi à inverser la tendance. Le joueur, lui, veut découvrir la Ligue 1. Une décision assumée.

Cette saison, il n’a marqué qu’un but en quatre apparitions. Mais son potentiel séduit. Déjà international, une sélection au compteur, il arrive avec une marge de progression immense. Son départ pour la France est imminent : visite médicale programmée, signature en ligne de mire. Le montant de l’opération s’élève à 23 millions d’euros. Rennes investit fort, mais espère récolter vite. Le Roazhon Park s’impatiente.