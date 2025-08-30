Mercato Stade Rennais : Un départ à 2M€ bouclé au SRFC

Le Stade Rennais est très actif sur ce mercato estival et enchaîne les mouvements, avec un nouveau départ attendu dans les prochaines heures. Ibrahim Salah s’apprête à quitter le SRFC pour le FC Bâle.

Mercato Stade Rennais : Un transfert logique dans la réorganisation rennaise

Avec les arrivées d’Estéban Lepaul et de Conrad Harder, le Stade Rennais se devait de libérer de l’espace dans son secteur offensif. Ibrahim Salah, recruté en janvier 2023 pour 6,5 millions d’euros, devient un autre départ de ce mercato estival.

Les dirigeants rennais ont accepté l’offre du FC Bâle, futur adversaire de l’Olympique Lyonnais en Ligue Europa, pour permettre au joueur de relancer sa carrière. Pour Salah, ce transfert constitue une nouvelle chance de s’affirmer après des mois contrastés à Rennes et un prêt mitigé au Stade Brestois.

Une aventure bretonne mitigée

Sous les couleurs Rouge-et-Noir, l’ailier gauche marocain a disputé 49 rencontres, inscrivant 7 buts et délivrant une passe décisive. Malgré son potentiel, il n’a jamais vraiment trouvé son rythme. Son prêt au Stade Brestois, où il a joué 21 matchs avec 2 buts et 1 passe décisive, a été perturbé par une blessure au pied qui l’a tenu éloigné des terrains de février à mai.

Le départ de Salah ouvre désormais la porte à de nouvelles recrues offensives pour le Stade Rennais et permet au joueur d’écrire un nouveau chapitre en Suisse, au FC Bâle, avec l’espoir de retrouver confiance et régularité.