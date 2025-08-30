Mercato OM : Benatia négocie trois transferts en PL !

La direction de l’OM fonce sur plusieurs pépites en Premier League à quelques jours de la fermeture du mercato estival.

Mercato OM : Zinchenko espéré, Mainoo refusé

L’OM multiplie les pistes en Premier League. Le club marseillais discute avec Arsenal pour Oleksandr Zinchenko, latéral gauche de 28 ans. Son contrat expire en 2025, ce qui ouvre une fenêtre. Mais le dossier reste compliqué. Son salaire pèse lourd. L’international ukrainien compte 74 sélections. Malgré tout, Marseille insiste et poursuit les échanges.

Ce n’était pourtant pas la première option. Emerson Palmieri, 31 ans, restait jusque-là le nom évoqué. West Ham semblait ouvert. Mais l’OM a changé de cap. Zinchenko est désormais la cible prioritaire. Parallèlement, un autre coup a été tenté. Cette fois, en direction de Manchester United.

Les dirigeants marseillais ont sondé la situation de Kobbie Mainoo, jeune milieu anglais de 20 ans. Lui souhaite jouer davantage. Un prêt aurait pu convenir. L’OM s’est positionné. La réponse a été claire. Manchester United ne veut pas négocier. Pas de prêt, pas de départ. Mainoo reste un élément important de l’effectif. Marseille, de son côté, doit refermer ce dossier. L’OM continue d’explorer le marché. Le club cherche à renforcer son effectif, mais l’Angleterre n’offre pas de solutions simples.