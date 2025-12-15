Mercato PSG : Un serial buteur arrive à Paris cet hiver !

Les dirigeants du PSG veulent passer à l’attaque pour un phénomène allemand. Une offre XXL se prépare pour le joueur.

Mercato PSG : Luis Campos traque un buteur allemand

Le PSG se prépare pour frapper un joli coup en Allemagne. Said El Mala est sur la short-list des pensionnaires du Parc des Princes. À 19 ans, l’ailier du FC Cologne impressionne. Vitesse, percussion, efficacité. En Bundesliga, il fait déjà la différence et il attire les regards des cadors européens.

Said El Mala est en pleine forme cette saison. Il a déjà claqué six buts et délivré trois passes décisives en seize matchs, toutes compétitions confondues. Assez pour convaincre plusieurs cadors européens, dont le Paris SG, de passer à l’action. Selon Tranfermarkt, la valeur marchande du jeune crack est estimée à 18 millions d’euros. Mais à cause de la rude concurrence, son prix grimpe.

Cologne, de son côté, fixe le tarif pour son prodige. Le club allemand réclamerait 60 millions d’euros. Ça sera une vente record pour cette formation allemande. La Premier League s’active aussi pour s’offrir Said El Mala. Des clubs anglais suivent le dossier et pourraient dégainer des offres dès cet hiver. Selon Sport Bild, Paris prépare une première offensive. Une offre estimée à 55 millions d’euros sera bientôt déposée sur la table des dirigeants de Cologne.

