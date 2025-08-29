Mercato OM : Après Zhegrova, un autre coup d’éclat imminent

L’OM ne s’arrête plus en cette fin de mercato. En plus des négociations avancées avec Edon Zhegrova, les Phocéens créent la surprise avec la piste menant à Joël Ordonez. Un chèque colossal est en préparation.

Mercato : En plus de Zhegrova, l’OM accélère pour Joël Ordonez

Les lignes bougent du côté de l’Olympique de Marseille en cette fin du mercato. Après l’arrivée d’Hamed Junior Traoré, le club phocéen tente de conclure deux dossiers majeurs. L’attaquant du LOSC Edon Zhegrova était longtemps pressenti pour rejoindre la Juventus, mais la donne a changé. C’est désormais l’OM qui a pris les devants sur ce dossier.

Les Olympiens et l’attaquant kosovar finalisent un accord sur un contrat de cinq ans. Edon Zhegrova est très emballé à l’idée d’intégrer le groupe de Roberto De Zerbi cette saison. L’OM doit à présent s’entendre avec le LOSC pour son transfert. Un montant de 20 millions d’euros, bonus compris, est réclamé. Toutefois, le vrai coup d’éclat devrait venir de la défense.

La direction de l’OM ne lâche pas l’affaire pour Joël Ordonez. La Provence révèle en effet que les dirigeants phocéen seraient prêts à aligner jusqu’à 40 millions d’euros pour faire venir le défenseur équatorien. Preuve de sa détermination à renforcer sa défense avec un jeune prodige très convoité.

40 millions d’euros pour son transfert

Le Club Bruges aurait déjà reçu une telle proposition de la part du club saoudien NEOM. Cette offre n’a pas refroidi pour autant les ardeurs de l’OM. Le quotidien sportif ajoute que les dirigeants marseillais, Pablo Longoria et Medhi Benatia, tentent de « boucler l’opération d’ici à lundi prochain », date de clôture du mercato.

🔵⚪️ Infos #OM:

🇪🇨 Joël Ordoñez continue à pousser en direction de Marseille. Alors que les clubs avancent (bien…) vers un accord, l’Equatorien a rejeté les approches de Premier League, notamment Crystal Palace, déterminé à l’idée de jouer au Vélodrome et sous Roberto De Zerbi. pic.twitter.com/FrXtx9CWU1 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 28, 2025

Pour le moment, Joël Ordonez multiplie les signaux positifs envers l’OM. Le défenseur de 21 ans refuse jusqu’ici de s’entrainer avec le Club Bruges, marquant sa détermination à changer de club cet été. Si son transfert venait à se concrétiser, il deviendrait la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM. Ce deal dépasserait les 30 millions d’euros déboursés pour faire venir Igor Paixao. Ces chiffres démontrent les ambitions XXL de Marseille pour son retour en Ligue des champions.