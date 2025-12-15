ASSE : Un premier avertissement à Horneland après Bastia

Le match nul de l’ASSE contre le SC Bastia, lanterne rouge de la Ligue 2, au stade Geoffroy-Guichard, a soulevé la colère des supporters. Et ce n’est pas bon signe pour lui !

L’ASSE accrochée par le dernier de Ligue 2, les supporters en colère contre Horneland

L’ASSE a manqué l’opportunité de rejoindre l’ES Troyes AC en tête de la Ligue 1, en attendant le match de l’actuel leader, ce lundi, à Boulogne-sur-Mer, en clôture de la 17e journée. Les Stéphanois ont été tenus en échec par le SC Bastia à Saint-Etienne (2-2). Poussés par plus de 21 000 supporters, ils ont été menés à deux reprises (0-1 puis 1-2). Les Verts ont obtenu le point du nul, face au dernier du championnat, grâce à un doublé de Zuriko Davitashvili.

D’après L’Équipe, les supporters ont exprimé leur mécontentement envers Eirik Horneland. Il a soulevé le tollé de ces derniers à la pause et l’issue de la rencontre. « Les sifflets tombés des travées du stade Geoffroy-Guichard à la mi-temps, puis la bronca ayant accompagné le coup de sifflet final, résonnaient comme un sérieux avertissement de leur mécontent », selon le quotidien sportif.

Face à la colère du peuple vert, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne est resté plutôt prudent au moment de saluer les fans pour leur indéfectible soutien. « Eirik Horneland, d’ordinaire si volubile, est parti tel un automate saluer le kop sud après le match. À la tête de ses joueurs, mais pas trop près de la tribune », a rapporté la source.

La colère du peuple vert peut-elle emporter Eirik Horneland ?

En plus de l’ESTAC (32 points), le Red Star (29 points) a un match en moins contre les Bastiais. La rencontre comptant pour la 16e journée, avait été interrompue avant l’heure de jeu. En cas de victoire du club audonien, l’ASSE (30 apoints) glissera à la 3e place du podium, à la mi-saison.

Malgré cela, le technicien norvégien bénéficie toujours de la confiance des dirigeants de Kilmer Sports Ventures (KSV). Mais pour combien de temps ? Il faut craindre une nouvelle colère des supporters, dimanche prochain, lors du 32e de finale de la coupe de France contre l’OGC Nice.

Si l’équipe stéphanois est éliminée, la pression pourrait s’accentuer sur le coach dès la reprise du championnat, le 3 janvier. L’AS Saint-Etienne démarrera la phase retour du championnat au stade Marie-Marvingt, face au Mans FC (30 points), actuel troisième et concurrent direct des Stéphanois pour la montée en Ligue 1.

Toutefois, c’est plutôt la réception de Clermont Foot à Geoffroy-Guichard, le 17 janvier, qui s’annonce décisive pour Eirik Horneland. Un autre revers des Verts à domicile et un nouveau mécontentement du public pourraient pousser KSV à changer de position. N’écartant pas son possible limogeage, Eirik Horneland a déclaré : « Peu importe la personne : que ce soit avec moi ou quelqu’un d’autre, il faudra trouver cet équilibre. La clé est là. »

Pour rappel, le bilan actuel de l’ASSE est de 5 défaites, 3 nuls, 9 victoires et 25 buts concédés en 17 matchs. C’est évidemment insuffisant pour une équipe qui vise le titre de champion ou une qualification directe pour l’élite.

