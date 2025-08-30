Mercato OL : Trois pistes étudiées pour remplacer Mikautadze

L’OL cherche un avant-centre pour succéder Georges Mikautadze transferé à Villarreal. Trois pistes sont évoquées, dont l’une est très secrète.

Mercato : L’OL songe les pistes Satriano et Taremi

L’OL et Villarreal ont trouvé un accord autour de 30 M€, pour le transfert de Georges Mikautadze. L’avant-centre a quitté Lyon pour rejoindre le club espagnol, selon Foot Mercato. Avant la fin du mercato, fixée au lundi 1er septembre à 20 h, la direction du club rhodanien cherche donc un avant-centre pour prendre la place de l’international géorgien (37 sélections).

Lisez aussi : Mercato OL : Un gros départ bouclé à Lyon !

Elle a deux jours pour trouver un nouvel attaquant de pointe. La première piste évoquée mènerait vers Martín Satriano, que le RC Lens a engagé cet été, à l’issue de son prêt la saison dernière. L’Olympique Lyonnais serait aussi intéressé par le profil de Mehdi Taremi, attaquant international iranien (95 sélections). Il est sous contrat avec l’Inter Milan jusqu’en juin 2027 et est évalué à 3,5 M€.

À voir

Mercato : Avant Toulouse, le PSG règle un transfert à 8M€ !

Lisez aussi : OL Mercato : Fonseca prévient Kang pour Fofana et Mikautadze

Cependant, l’Uruguayen et l’Iranien ne sont pas des joueurs titulaires dans leur club respectif. Martin Satriano revient même d’une blessure grave (rupture du ligament croisé). Il a manqué presque toute la saison dernière. Quant à Mehdi Taremi, il avait été titulaire seulement 7 fois en 26 apparitions en Serie A. Ce début de saison, il n’était dans le groupe des Nerazzurri lors de la 1re journée du championnat.

L’OL avance sur un attaquant dans la discrétion !

L’OL serait justement sur une troisème piste, plus proche de l’attente de l’entraineur Paulo Fonseca. Mais l’identité de l’avant-centre visé pour succéder à Georges Mikautadze n’est pas révélée pour l’instant. D’après la précision du média spécialisé, la direction de Lyon est avancée sur ce dossier tenu secret.