Mercato OL : Accord total, un transfert à 30 M€ imminent

C’est finalement Georges Mikautadze qui va quitter l’OL dans les prochaines heures, et non Malick Fofana. Un accord total aurait été trouvé pour son transfert à Villarreal.

Mercato : Georges Mikautadze rejoint Villarreal contre 30 M€

Annoncé ces derniers jours, l’intérêt de Villarreal pour Georges Mikautadze s’est accéléré. Le club espagnol est passé à l’offensive en revoyant sa première offre à la hausse. Selon les informations exclusives de Foot Mercato, un accord total a été trouvé entre la direction du Sous-marin Jaune et celle du club rhodanien, autour d’une indemnité de transfert estimée à 30 millions d’euros.

S’étant étendu préalablement avec le club de Liga, le buteur de l’Olympique lyonnais est attendu en Espagne pour passer la visite médicale et signer son contrat, qui serait d’une longue durée à en croire la source. Alors qu’il avait déclaré, cette semaine, se sentir bien à Lyon et en Ligue 1, Georges Mikautadze va finalement rejoindre le championnat d’Espagne, si l’on en croit le média spécialisé.

Pour rappel, le joueur de 24 ans avait rejoint Lyon l’été dernier à la suite d’un transfert conclu à 18,5 M€hors bonus. L’OL doit maintenant activer ses réseaux pour trouver rapidement un attaquant de pointe, afin de compenser le départ de l’international Géorgien (37 sélections, 20 buts). Il n’a que trois jours avant la fermeture du mercato d’été pour trouver le successeur de Georges Mikautadze.