PSG : Le transfert de Gianluigi Donnarumma réglé à « 60% » !

Poussé vers la sortie avec l’arrivée de Lucas Chevalier, le gardien italien Gianluigi Donnarumma n’a pas encore quitté le PSG, à trois jours de la fin du mercato estival. Mais il ne devrait pas rester à Paris cette saison.

Mercato PSG : Luis Enrique confirme le départ de Gianluigi Donnarumma

Malgré son indiscutable statut de héros du sacre historique du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions la saison dernière, Gianluigi Donnarumma est poussé dehors à un an de la fin de son contrat, puisqu’il refuse de prolonger aux conditions imposées par le club. Présent en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a publiquement avoué qu’il espère que le portier de 26 ans trouvera un nouveau point de chute avant la fermeture du marché des transferts, le lundi soir. Ce qui serait la meilleure solution pour lui.

« S’il restera au PSG ? Je ne sais pas. Ça dépend du mercato, du joueur, de ses agents, du club, des autres clubs… Je ne sais pas. Mais on continue comme d’habitude, mais j’espère, parce que ce serait mieux pour lui, qu’il trouve une solution », a déclaré l’entraîneur du Paris SG. Et selon plusieurs sources concordantes, après la Ligue 1, Donnarumma est bien parti pour découvrir la Premier League.

Manchester City pousse pour Donnarumma

Fortement pressenti à Manchester City depuis plusieurs semaines, Gianluigi Donnarumma s’entraîne toujours avec le Paris SG. Intéressés par le dernier rempart de la Squadra Azzura, les Citizens discutent avec Luis Campos, conseiller sportif parisien, mais attendent de boucler la vente du Brésilien Ederson avec Galatasaray. Mais à trois jours de la clôture du mercato, les choses traînent et d’autres sources annoncent l’ancien joueur de l’AC Milan loin de l’Etihad Stadium.

Un pessimisme refroidi par le journaliste Fabrizio Romano. En effet, selon le spécialiste mercato, des avancées notables ont été notées dans les échanges entre le PSG et Manchester City et un transfert autour de 35 millions d’euros serait proche d’être bouclé. Déjà d’accord avec le club anglais pour un contrat de cinq ans, soit jusqu’en 2030, Donnarumma aurait à ce jour plus de 60% de chances d’évoluer sous les ordres de Pep Guardiola cette saison, selon Fabrizio Romano.