Mercato Stade Rennais : Clap de fin sur la piste Harder ?

Le Stade Rennais se serait retiré du dossier Conrad Harder. Le club breton serait agacé par l’attitude du Sporting Portugal avec qui il avait pourtant un accord total.

Après avoir recruté Stéban Lepaul à Angers SCO, pour palier le départ d’Arnaud Kalumuendo à Nottingham Forest, le Stade Rennais a accéléré le recrutement de Conrad Harder. Un accord total a été trouvé avec le Sporting Portugal, ainsi qu’avec l’attaquant de 20 ans, comme révélé. Mais contre toute attente, le club breton aurait abandonné le transfert.

Selon l’explication de L’Equipe, le SRFC n’apprécie pas les intentions du club portugais, qui reste à l’écoute d’autres propositions de dernières minutes, en dépit de l’accord conclu. Pendant que le club de Ligue 1 attend Conrad Harder à Rennes pour signer un contrat de cinq ans, des clubs allemands se sont positionnés, avec la complicité du Sporting, pour parasiter le dossier, à en croire le quotidien sportif. Ce qui a poussé le Stade Rennais à se retirer du dossier.

Le SRFC active un plan B pour oublier le Danois

Néanmoins, cette décision des Rouge et Noir pourrait être stratégique, afin de mettre la pression sur leurs homologues portugais. En effet, Conrad Harder devait rejoindre la Bretagne, après le match du Sporting contre Porto, samedi. À deux jours de la fermeture du marché des transferts, la direction du Stade Rennais aurait activé immédiatement un plan B pour oublier l’avant-centre danois, comme l’indique la source.