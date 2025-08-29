Mercato: Après Lepaul, le SRFC acte un autre coup en attaque

Désireux d’ajouter un autre élément offensif à son équipe après l’officialisation de l’arrivée d’Esteban Lepaul, le SRFC avance sur la piste d’un attaquant évoluant au Portugal. L’affaire serait presque réglée.

Mercato : Accord entre le SRFC et le Sporting CP

À cinq jours de la fermeture du mercato estival, le Stade Rennais accélère encore pour boucler d’autres arrivées afin de renforcer l’effectif de coach Habib Beye. Après avoir annoncé la signature d’Esteban Lepaul en provenance d’Angers SCO, le SRFC cherche à continuer de se renforcer dans le secteur offensif.

D’après les informations de Sacha Tavolieri, le club breton devrait finaliser le transfert de Conrad Harder dans les prochaines heures. Face à la concurrence de l’AC Milan, qui était tout proche de signer le joueur de 20 ans, le SRFC est parvenu à convaincre le club portugais et le jeune international danois. Totalement relancé le mercredi, alors qu’il semblait filer en Italie, Conrad Harder se rapprocherait finalement à nouveau du SRFC.

Le Sporting CP, qui devait finaliser l’arrivée de son remplaçant en la personne du Grec Fotis Ioannidis du Panathinaïkos, était également d’accord avec le Stade Rennais sur une opération avoisinant les 25 millions d’euros. Sous contrat avec le Sporting jusqu’en juin 2029, Harder devrait rejoindre la Bretagne ce week-end. Auteur de 12 buts et 7 passes décisives en 51 matches toutes compétitions confondues.