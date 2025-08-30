Mercato PSG : Enrique fait capoter une incroyable affaire !

À trois jours de la fermeture du mercato estival, Luis Enrique aurait fait capoter une incroyable affaire pour le PSG. Un gros chèque serait en train d’échapper au club de la capitale.

Mercato : Un milieu offensif veut quitter le PSG

Outre les indésirables Gianluigi Donnarumma, Randal Kolo Muani, Presnel Kimpembe et Carlos Soler, d’autres joueurs, qui aspirent à plus de temps de jeu souhaitent quitter les rangs du PSG avant la fermeture du mercato estival, le lundi soir. D’après le journaliste Loïc Tanzi de L’Équipe, Lucas Beraldo et Kang-In Lee veulent changer d’air, mais le club refuse de les laisser partir.

« Le PSG refuse le départ de Lee Kang-In et Lucas Beraldo. Eux veulent partir. Si jamais il y a une grosse offre que ce soit pour Lee ou Beraldo, ils ouvriront la porte. Aujourd’hui, la piste la plus chaude si jamais Lee venait à partir, ce serait Akliouche. Il n’y a pas de contacts noués aujourd’hui », assure le spécialiste mercato français. Et contre toute attente, cette grosse offre attendue à la Factory serait arrivée ces dernières heures, mais Luis Enrique aurait mis son véto pour le milieu offensif sud-coréen.

Nottingham Forest casse sa tirelire pour Kang-In Lee

En effet, selon les informations de L’Équipe, un club anglais aurait transmis une incroyable proposition au PSG pour Kang-In Lee. À un an de la Coupe du Monde 2026, l’international sud-coréen veut jouer plus régulièrement afin d’être prêt pour cette compétition continentale. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, l’ancien joueur de Majorque serait donc ouvert à un départ cet été.

Alors que Lee Kang-In aimerait un peu plus de temps de jeu, au PSG ou ailleurs, Nottingham Forest a formulé une proposition estimée à 30 M€, hors bonus, pour le Sud-Coréen. Mais Paris reste ferme.



Et cela tombe bien, puisque Nuno Espírito Santo serait très intéressé par son renfort à Nottingham Forest. Sur demande de son entraîneur, le club anglais aurait alors formulé une offre de 30 millions d’euros plus divers bonus pouvant faire monter la note à 60 millions d’euros. Une somme totalement ahurissante pour un joueur recruté à 22 millions d’euros il y a deux ans et qui n’est pas titulaire.

Pour autant, Luis Enrique, qui ne veut pas se voir limiter dans ses options, aurait mis son véto au départ de Kang-In Lee, poussant le Paris Saint-Germain a refusé la proposition de Forest. D’autres clubs européens comme Fulham, l’AC Milan et le Napoli surveilleraient également ce dossier. Reste maintenant à voir si Lee voudra forcer son départ à trois jours de la clôture du marché des transferts.