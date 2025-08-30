Mercato : Avant d’affronter Paris, Toulouse empoche 20M€ !

Ce samedi, à 21h05, le Toulouse FC reçoit le PSG à l’occasion de la troisième journée de Ligue 1. À quelques heures de cette rencontre contre le Champion de France en titre, le TFC réalise une belle opération à 20 millions d’euros.

Mercato : Accord entre Toulouse et Crystal Palace

Co-leader du Championnat avec l’OL et le PSG, le Toulouse Football Club vient de réaliser un gros coup sur le marché des transferts. En effet, selon les informations livrées ces dernières heures par le média Les Violets, les dirigeants toulousains ont bouclé la vente de Jaydee Canvot avec leurs homologues de Crystal Palace.

Sous contrat à Toulouse jusqu’en juin 2029, le défenseur central de 19 ans est désormais attendu dans la banlieue sud de Londres pour se soumettre aux tests médicaux avant de signer avec son nouveau club. D’ailleurs, Jaydee Canvot ne s’est pas entraîné avec ses coéquipiers vendredi matin, à la veille du choc de la troisième journée de Ligue 1 contre le Paris Saint-Germain.

(🟣🟣)



🚨Jaydee Canvot 🇫🇷 va quitter Toulouse 🛩️ et signer avec Crystal Palace 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



➡️Montant du deal : environ 20M€ 💰#TFC



(@LesVioletsCom) pic.twitter.com/XEiDIMwBAe — Transfert Radar (@TransfertRadar) August 29, 2025

À la lutte avec d’autres formations du même calibre, notamment Aston Villa et le RB Leipzig, les Eagles ont réussi à prendre le dessus dans cette affaire avec un joli chèque de 20 millions d’euros. « Si Aston Villa était son favori depuis le début de l’été, la formation londonienne était désormais la seule équipe à proposer le montant réclamé par le TFC, à savoir 20 millions d’euros », précise le média spécialisé.

Une très bonne opération pour le Toulouse FC, qui parvient là à renflouer ses caisses afin de pouvoir renforcer son équipe avant la fermeture du mercato estival prévu pour le lundi soir. Le départ de Jaydee Canvot devrait obliger l’entraîneur Carles Martinez Novell à modifier ses plans face au PSG. À en croire Les Violets, le technicien espagnol devrait notamment titulariser la recrue estivale Mario Sauer (21 ans) ce soir au Stadium.