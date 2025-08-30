Mercato : Le FC Nantes à la bataille pour un Titi de Paris

À trois jours de la clôture du mercato estival, tous les clubs s’activent pour boucler leurs derniers coups. Au FC Nantes, c’est un ancien du PSG qui pourrait refermer le marché de Waldemar Kita et Luis Castro.

Mercato : Le FC Nantes vise haut avec un milieu formé au PSG

Auteur d’un début de saison compliquée en Ligue 1 avec deux défaites consécutives, le FC Nantes est résolu à frapper un gros coup avant la fermeture du mercato estival afin de renforcer l’effectif de son coach Luis Castro. Dans cette optique, les dirigeants nantais viseraient un milieu de terrain formé au PSG. En effet, selon les informations de Foot Mercato, le FC Nantes aurait ouvert des discussions avec l’AC Milan pour obtenir le prêt de Yacine Adli.

De retour d’un prêt réussi à la Fiorentina, avec notamment 5 buts inscrits en 35 matches toutes compétitions confondues, le joueur de 25 ans n’entre pas dans les plans de Massimiliano Allegri. À un an de la fin de son contrat à Milan, Yacine Adli est donc à la recherche d’un nouveau club pour rebondir cette saison.

En quête d’un milieu offensif technique, rapide et percutant, le FC Nantes aimerait obtenir son renfort avant le lundi soir. Pur produit du centre de formation du Paris Saint-Germain, le natif de Vitry-sur-Seine pourrait ainsi revenir en France, puisque l’AJ Auxerre étudierait également la faisabilité de l’opération.

Toutefois, les deux clubs français devront se montrer très convaincants dans ce dossier, car une « ultime tentative de Sassuolo possible et une possible relance du Torino après les échecs Gaetano Oristanio et Hans Nicolussi », ne sont pas à exclure, à en croire le portail sportif. Recruté par l’AC Milan à l’été 2021 contre un chèque de 9 millions d’euros en provenance de Bordeaux, Yacine Adli est évalué actuellement à 11 millions d’euros sur Transfermarkt. Affaire à suivre…