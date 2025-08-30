OL Mercato : Mikautadze a quitté Lyon pour Villarreal

C’est fait ! Georges Mikautadze quitte l’OL pour Villarreal. Il a fait ses adieux à ses coéquipiers, avec beaucoup d’émotions.

Mercato : Georges Mikautadze quitte l’équipe de l’OL en larmes

L’OL est contraint de transférer Georges Mikautadze, faute d’offre suffisante pour Malick Fofana. C’est ce dernier qui était en instance de tranfert, ce qui devrait permettre au club rhodanien de récupérer plus de 40 millions d’euros et ainsi boucler son budget. Finalement, Lyon a trouvé un accord avec Villarreal l’avant-centre de 24 ans, autour de de 35 millions d’euros, selon Foot Mercato.

Lisez aussi : OL Mercato : Fonseca prévient Kang pour Fofana et Mikautadze

À voir

Mercato PSG : Enrique fait capoter une incroyable affaire !

L’attaquant formé à Lyon et revenu au club à l’été 2024 a fait ses valises pour rejoindre le Sous-marin Jaune. Il n’aura passé qu’une saison avec l’équipe de sa ville natale. D’après la source, l’international Géorgien (37 sélections) a quitté le groupe de l’Olympique Lyonnais et ne jouera pas l’Olympico contre Marseille, dimanche, en clôture de la 3e journée de Ligue 1.

A en croire les indiscrétions du média spécialisé, il était en larmes au moment de faire ses adieux à ses coéquipiers. Georges Mikautadze est attendu en Espagne, ce samedi, pour passer sa visite médicale et signer son contrat, dont la durée est estimée à 5 ans, sauf revirement de dernières minutes.