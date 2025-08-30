PSG : Le Paris SG retient son souffle pour Ousmane Dembélé

Le PSG et Ousmane Dembélé réalisent une performance éclatante à Toulouse, mais l’inquiétude plane sur l’ailier. L’international français a quitté le terrain touché à la cuisse gauche, interrompant une soirée presque parfaite.

Toulouse FC – PSG : Une mi-temps de rêve pour le Paris SG

Dès les premières minutes, le PSG a imposé son rythme. Joaõ Neves a brillé avec un triplé acrobatique, tandis que Bradley Barcola a conforté l’avance parisienne. Ousmane Dembélé, en forme étincelante, s’est offert deux penalties transformés avec sang-froid, rappelant pourquoi il est l’un des joyaux du football français.

La domination parisienne était totale, et l’enthousiasme sur le banc comme dans les tribunes laissait présager une soirée idéale pour les supporters.

Ousmane Dembélé, une inquiétude soudaine

Mais vers la 70e minute, la joie a été tempérée par la sortie sur blessure de Ousmane Dembélé. L’international français a grimacé, se tenant l’arrière de la cuisse gauche, avant d’être remplacé par Gonçalo Ramos. Le staff médical du PSG est désormais sous pression.

L’état exact de sa blessure sera déterminant pour les prochains rendez-vous, notamment en Ligue 1 et en Ligue des champions. Le club parisien retient son souffle. Les fans espèrent que cette alerte ne viendra pas perturber la campagne ambitieuse du PSG.