Toulouse – PSG: Luis Enrique reçoit un sérieux avertissement

En match comptant pour la troisième journée de Ligue 1, le PSG se déplace sur le terrain de Toulouse ce samedi à 21h05. Luis Enrique et ses hommes devront se méfier des Violets, selon un ancien du club de la capitale.

Pour Jimmy Algerino, « Toulouse peut battre le PSG »

Idéalement lancé en Ligue 1 avec deux victoires consécutives à Nice (1-0) et contre le Stade Brestois (2-0), malgré une préparation ratée, le Toulouse Football Club, actuellement deuxième au classement de Ligue 1 derrière l’Olympique Lyonnais, pourrait bien créer la surprise face au Paris Saint-Germain en ce début de saison. Ancien capitaine du PSG, Jimmy Algerino, estime qu’en l’état actuel, « le TFC peut battre le PSG. »

Sur les antennes de France Bleu, l’ancien arrière droit, qui suit de près la montée en puissance des Violets, tout comme le club de la capitale, pense que le contexte est idéal pour un exploit des hommes de Carles Martinez Novell. « Il y a un petit côté sympa parce que Toulouse a deux victoires, Paris aussi. Le fait que Paris ne soit pas encore vraiment dans son rythme, peut-être qui sait, un exploit, ou du moins une belle prestation de la part des Violets », annonce Jimmy Algerino.

Même s’il ne voit pas forcément une victoire toulousaine, Pierre Ménès estime, sur son blog personnel, que ce match à l’extérieur contre le TFC, « c’est la meilleure opposition pour le Paris SG, avec une équipe de Toulouse qui a empoché six points sur ses deux premiers matchs. »

Joueur de Toulouse, Yann Gboho, lui, est certain que son équipe est capable d’obtenir un bon résultat face au collectif de Luis Enrique. « On reste confiant, c’est le début du championnat. Je pense qu’ils ne sont pas encore au top de leur forme », a lancé Yann Gboho au micro de Ligue1+.

Le milieu offensif de 24 ans en a profité pour dévoiler ses ambitions face au PSG. « Nous si, on a les victoires qui vont avec, la confiance, le public. Franchement, on peut le faire. Si je suis ambitieux ? Exactement, il faut dans le football », a ajouté le Franco-Ivoirien. Luis Enrique et ses joueurs sont donc prévenus.