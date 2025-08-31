ASSE : Saint-Étienne en alerte pour Mahmoud Jaber

Leader de Ligue 2 après son nul contre Grenoble (1-1), l’ASSE doit gérer une inquiétante blessure à la cheville de Mahmoud Jaber. Son entraîneur, Eirik Horneland, a livré des précisions après la rencontre qui inquiètent les supporters stéphanois.

ASSE : Moueffek ménagé pour éviter le pire

Samedi soir, le stade Geoffroy-Guichard a retenu son souffle à la mi-temps lorsque Aïmen Moueffek et Mahmoud Jaber ont été contraints de quitter le terrain simultanément. Interrogé après le match, Horneland a voulu rassurer sur la situation du milieu de terrain : « Aïmen, on savait qu’il était en délicatesse avec ses ischios. Il fallait qu’on prenne soin de lui. »

Une décision avant tout préventive pour éviter une aggravation de sa gêne musculaire. Moueffek reste donc incertain pour les prochains matchs, mais l’entraîneur stéphanois se montre confiant sur sa récupération rapide et son retour probable dans le onze de départ.

Jaber touché à la cheville

Plus inquiétant, Mahmoud Jaber a quitté le terrain après un tacle appuyé reçu en première période. Horneland a expliqué la gravité de la situation : « Il a pris un beau tacle au niveau de la cheville, avec une belle ouverture. Il a dû être recousu à la mi-temps. »

Le milieu de terrain, pièce maîtresse du dispositif, pourrait manquer la trêve internationale. L’entraîneur a d’ailleurs ajouté : « Il y a des chances qu’il soit privé de sa semaine internationale. » Une nouvelle qui fait craindre aux supporters stéphanois une absence prolongée pour leur joueur clé.

Saint-Etienne reste leader

Malgré ces contretemps, Saint-Étienne conserve la tête de Ligue 2 après quatre journées. Le point obtenu face à Grenoble, bien que frustrant, maintient les Verts en position favorable avant la trêve. Les examens médicaux à venir détermineront la durée de l’indisponibilité de Jaber, mais le début de saison solide du club reste un motif d’espoir pour les supporters.