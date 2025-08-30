ASSE : Ligue 2, Horneland hyper exigeant avant Grenoble

Afficher l’index Masquer l’index
L’ASSE est invaincue en trois journées de Ligue 2, mais Eirik Horneland se montre très exigeant. Il l’a réaffirmé avant d’affronter Grenoble Foot, ce samedi (20h).
L’ASSE invaincue en 3 matchs, un début de saison canon
L’ASSE a fait en belle entame de saison, avec deux victoires, un nul et 8 buts marqués en trois journées de championnat. Les Verts sont provisoirement 3es au classement, avant leur confrontation avec Grenoble Foot, ce samedi au stade Geoffroy-Guichard.
En cas de victoire, ils reprendront la première place de la Ligue 2, avec 2 points d’avance sur leurs dauphins. Si les Stéphanois sont accrochés par les Grenoblois, ils passeront malgré tout devant Pau FC et l’AS Nancy, grâce à leur différence de but plus positive.
Horneland demande plus de consistance dans les matchs
Néanmoins, Eirik Horneland n’est pas totalement satisfait de son équipe en ce début de saison. Il a critiqué sa prestation, notamment la victoire à Boulogne-sur-Mer (1-0). « On voit le match contre Laval, on a de bonnes périodes, mais des temps un peu plus faibles. Contre Rodez, aussi, même si c’est notre match le plus abouti. Le match contre Boulogne montre également qu’il y a beaucoup d’aspects dans lesquels on doit progresser. Je ne pense pas qu’on ait montré le meilleur visage de Saint-Étienne à Boulogne-sur-Mer. On n’a pas mis assez d’intensité dans le début de match », a-t-il critiqué.
Horneland : « Tout doit être amélioré, je veux voir beaucoup plus »
L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne insiste sur la progression et l’efficacité, ainsi que sur la régularité dans les performances individuelles de ses joueurs. « Tout doit être amélioré. La consistance dans les matchs premièrement et principalement. Tous les secteurs peuvent être améliorés […], que ce soit au niveau individuel ou collectif. On peut voir beaucoup plus de qualités dans cette équipe. Les joueurs peuvent faire mieux individuellement et collectivement. On a vu des petites touches, vraiment intéressantes par moments, mais on veut en voir beaucoup plus », a demandé Eirik Horneland.
ASSE-Grenoble : Gros test pour les Verts
L’ASSE sera poussée par plus de 30 000 supporters face à Grenoble Foot, dans quelques heures. Espérons pour le technicien norvégien que les Verts produiront un jeu à la fois plaisant et efficace comme il le souhaite. Pour rappel, les Stéphanois avaient étrillé Rodez AF (4-0) à Geoffroy-Guichard lors de leur premier match à domicile cette saison (2e journée).