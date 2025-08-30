Mercato ASSE : Un danger plane pour Stassin et Davitashvili

L’avenir de Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili à l’ASSE demeure incertain. A deux jours de la fermeture du mercato d’été, un avertissement est envoyé aux dirigeants stéphanois.

Mercato : L’ASSE ferme la porte de sortie à Stassin et Davitashvili

Relégués en Ligue 2 avec l’équipe de l’ASSE, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili souhaitent quitter le club. Ils étaient pourtant les deux piliers offensifs des Verts en Ligue 1. Le premier a inscrit 12 buts en 26 matchs de championnat, tandis que le deuxième a été auteur de 9 buts et 8 passes décisives. L’avant-centre belge et l’ailier international géorgien souhaitent évoluer dans un club de l’élite, afin de se donner les moyens d’être sélectionnés par la Coupe du monde 2026.

Pour la direction de l’AS Saint-Etienne, ils doivent rester au club pour l’aider à revenir en Ligue 1. Pour ce faire, elle a fermé la porte de sortie à Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Des propositions pour ces derniers sont tombées sur le bureau de Kilmer Sports Ventures, mais elles ont été repoussées. Les dirigeants du groupe canadien doivent encore résister deux jours, jusqu’au 1er septembre à 20 h, pour conserver les deux buteurs.

Lions : « Garder des joueurs qui n’adhèrent plus au projet, c’est très compliqué »

Néanmoins, Bernard Lions prévient les responsables de l’ASSE sur un probable revers de leur fermeté. Il estime que le fait de retenir un joueur dans une équipe en Ligue 2, contre son gré, peut être contre-productif.

« Garder des joueurs “punis” qui ont contribué à la relégation du club, c’est une chose ; mais conserver dans le vestiaire des joueurs qui n’adhèrent plus au projet, qui ne veulent plus jouer avec l’équipe et qui sont au club contre leur gré, c’est très compliqué ! », a-t-il fait remarquer dans L’Équipe du soir.

Mercato : Un gros chèque peut tout bouleverser à Saint-Etienne

Toutefois, le journaliste du quotidien sportif estime aussi que « laisser partir ces Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili à quelques heures de la fin du mercato paraît compliqué ». En effet, si un club de Premier League, championnat privilégié par l’attaquant Belge, sort un gros chèque, l’AS Saint-Etienne peut être contrainte de le laisser partir.

« Pour l’instant, ce n’est pas une question d’argent, mais de principe : la politique du club est claire et ferme, Lucas Stassin ne partira pas. Après, si un club anglais met une grosse somme sur la table, il partira ! Je m’attend à beaucoup de surprises », a conclu Bernard Lions.