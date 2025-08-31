Mercato Stade Rennais : Le SFRC veut piocher à Monaco, c’est chaud !

Le Stade Rennais n’abandonne pas son idée de renforcer son attaque avant la fin du mercato. Après l’échec Conrad Harder, les Bretons foncent désormais sur Breel Embolo, en instance de départ de l’AS Monaco.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC ne veut pas s’arrêter là

Avec le départ d’Arnaud Kalimuendo, le club breton a vite réagi en recrutant Esteban Lepaul pour 13,5 millions d’euros. Une bonne opération, certes, mais pas suffisante aux yeux d’Habib Beye. Le coach veut doubler son poste d’avant-centre pour disposer de davantage d’options offensives.

Lire aussi : Un ancien crack de Paris pour boucler le Mercato du SRFC ?

Les dirigeants rennais avaient mis le paquet pour attirer Conrad Harder, sans succès. Qu’importe, le SRFC a rebondi en activant une autre piste : Breel Embolo. Le Suisse, qui n’a pas disputé les deux premières journées de Ligue 1, semble sur le départ.

Embolo, une piste alléchante mais risquée

Selon Foot Mercato, Rennes accélère et compte sur l’influence de Loïc Désiré et de son entraîneur pour convaincre l’ancien attaquant de Mönchengladbach. Habib Beye lui aurait déjà exposé son projet, preuve que le club croit dur comme fer à ce transfert.

À voir

ASSE : Saint-Étienne en alerte pour Mahmoud Jaber

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Clap de fin sur la piste Harder ?

Mais attention : Embolo n’est pas insensible aux sirènes du Moyen-Orient. Un contrat XXL venu du Golfe pourrait anéantir les espoirs rennais. Dans ce sprint final du mercato, le SRFC n’a donc pas de temps à perdre et doit envisager d’autres alternatives. Au risque de finir bredouille au coup de sifflet de la clôture.