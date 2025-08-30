Un ancien crack de Paris pour boucler le Mercato du SRFC ?

Le SRFC pourrait frapper un joli coup dans les prochaines soixante-douze heures pour clôturer le mercato estival en se positionnant sur un ancien crack du PSG. Explications.

Mercato SRFC : Habib Beye en pince pour un milieu formé au PSG

Après deux journées de Ligue 1, Habib Beye est conscient que le Stade Rennais a besoin de joueurs de percussion pour donner plus de possibilités à son secteur offensif de perforer les défenses adverses. Dans cette optique, l’entraîneur du SRFC serait donc très intéressé par le profil d’un ancien milieu offensif formé au PSG : Ismail Gharbi.

Mis à l’écart par Victor Gomez au Sporting Braga depuis trois matches, l’international tunisien pourrait être tenté par un nouveau challenge à quelques mois de la Coupe d’Afrique des Nations. À trois jours de la fermeture du mercato estival, le SRFC serait intéressé par son renfort. En effet, selon les informations relayées par le site Africa Foot, l’entraîneur rennais apprécierait particulièrement le profil de l’ailier de 21 ans.

À voir

Mercato : Le FC Nantes à la bataille pour un Titi de Paris

Lisez aussi : Mercato Stade Rennais : Un départ à 2M€ bouclé au SRFC

Formé au Paris SG, Ismail Gharbi a également évolué en Suisse à Lausanne avant de rejoindre le Portugal et les rangs du Sporting Braga. Rapide, technique et doté d’une excellente conduite de balle, le natif de Paris se distingue par sa capacité à créer le déséquilibre et à servir le jeu, qualités recherchées dans un système offensif moderne. Son profil polyvalent et son énorme potentiel font du jeune homme une cible parfaite pour l’équipe du SRFC. Mais Loïc Désiré, le directeur sportif rennais, devra faire face à une concurrence dans ce dossier.

Ismail Gharbi a la côte sur le marché

Sous contrat jusqu’en juin 2029, Ismail Gharbi est évalué à seulement 7,5 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt, ce qui le rend accessible sur le marché des transferts. Si ce montant ne peut pas constituer une sérieuse difficulté pour le SRFC, d’autres clubs européens seraient aussi sur les rangs pour s’offrir les services de l’ancien titi du Paris Saint-Germain.

Lisez aussi : Mercato: Après Lepaul, le SRFC acte un autre coup en attaque

À voir

Toulouse – PSG: Luis Enrique reçoit un sérieux avertissement

En effet, le milieu de terrain de Braga figurerait actuellement sur les tablettes des Glasgow Rangers, Majorque, Alavés et La Gantoise. La concurrence sera donc rude pour attirer Gharbi. Si l’opération se concrétise pour le Stade Rennais, l’ancien coéquipier de Xavi Simons offrirait à Habib Beye une solution offensive supplémentaire, capable d’apporter vitesse, créativité et vision du jeu sur les côtés ou dans l’axe. Affaire à suivre…