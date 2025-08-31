PSG : Dembélé rassure après un petit coup de chaud

Ousmane Dembélé, sorti en fin de match contre Toulouse après avoir inscrit un doublé, a fait trembler le PSG. Mais l’ailier français s’est voulu rassurant au micro de Ligue 1+, évoquant une simple gêne musculaire.

PSG : Une soirée pleine d’éclat avant la frayeur

Le PSG a déroulé sur la pelouse du Téfécé (6-3), porté par un Joaõ Neves éblouissant, auteur d’un triplé. Ousmane Dembélé, lui, a contribué au festival offensif avec deux penalties transformés. Mais la joie parisienne a été tempérée par son départ prématuré.

Dembélé a été remplacé par Gonçalo Ramos après avoir ressenti une douleur à l’arrière de la cuisse gauche. La crainte d’une rechute musculaire planait aussitôt. Avec son historique, les supporters et le staff avaient toutes les raisons de retenir leur souffle.

Dembélé rassurant, mais prudent

Rapidement, l’international français a tenu à calmer le jeu. « Ça va, j’ai ressenti une petite gêne sur la fin avant de sortir, mais on va voir, je vais faire l’IRM, je ne pense pas que ce soit si grave, je pense que c’était en précaution. Après, mes ischios, je les connais aussi… », a-t-il confié sur Ligue 1+.

Reste à savoir si l’ailier parisien sera totalement rétabli pour rejoindre l’équipe de France la semaine prochaine. Pour le PSG comme pour Didier Deschamps, son état de santé sera suivi de très près dans les prochains jours.