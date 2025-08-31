Mercato OM : Adrien Rabiot et l’Arabie Saoudite ? C’est validé

L’Arabie Saoudite continue de séduire de jeunes joueurs, mais Adrien Rabiot, lui, refuse catégoriquement cette voie. Le milieu français a livré sa vision, soutenu par Daniel Riolo, qui partage son scepticisme.

Mercato OM : Adrien Rabiot, une parole tranchante

Alors que Nathan Zézé (20 ans) et Saïmon Bouabré (19 ans) ont choisi de rejoindre Neom cet été, Adrien Rabiot a exprimé son désaccord avec ces choix de carrière. Le milieu de terrain a déclaré sans détour : « Quand je vois des joueurs de 19 ans signer là-bas, pour moi c’est impensable. Ce n’est pas quelque chose que j’aurais fait à cet âge-là, mais chacun son parcours. »

Lire aussi :

Des mots clairs, qui contrastent avec la tendance actuelle où de jeunes talents préfèrent les pétrodollars aux joutes européennes. Pour Rabiot, l’expérience sportive prime encore sur les contrats mirobolants.

Riolo valide… mais nuance

Daniel Riolo, jamais avare d’opinions, a rapidement réagi dans Le Figaro. « Personnellement, cela me semble inconcevable, je rejoins Adrien Rabiot là-dessus », a affirmé le journaliste de RMC, confirmant ainsi la position du milieu français. Mais Riolo n’a pas manqué de relativiser.

À voir

PSG : Dembélé rassure après un petit coup de chaud

Lire aussi :

« Finalement, je ne suis pas complètement choqué. C’est leur vie après tout, s’ils veulent courir le cachet, qu’ils le fassent ! (…) Il y en a d’autres, des joueurs, ça leur laisse de la place. » Un constat lucide, entre critique et détachement, face à un phénomène qui redessine le marché du football mondial.