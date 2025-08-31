OM : Rabiot joue sa carte maîtresse… Marseille transpire !

Adrien Rabiot tient les cartes entre ses mains dans un dossier qui s’éternise et fait transpirer l’OM. Le milieu de terrain, convoité à l’étranger, pourrait décider de son avenir à quelques heures de la clôture du mercato.

Mercato OM : Rabiot et son atout transfert

Alors que le marché des transferts touche à sa fin, Adrien Rabiot suscite l’intérêt de clubs italiens et anglais, dont l’AC Milan et Tottenham. Marseille se montre ferme : 15 millions d’euros minimum pour un joueur qui n’a coûté aucun transfert un an plus tôt. Mais le club phocéen devra se contenter d’une partie du montant.

Selon RMC Sport, Rabiot bénéficierait d’un intéressement d’environ 30 % sur la transaction, un pactole qui réduit mécaniquement la rentrée financière pour l’OM. Ce deal gagnant-gagnant initial pourrait donc se transformer en bras de fer. Le joueur, conscient de sa valeur et des besoins marseillais, sait que le timing lui est favorable et que plusieurs options s’ouvrent à lui.

L’arme juridique : l’arrêt Diarra

En cas d’impasse, Rabiot pourrait activer la jurisprudence Lassana Diarra. Ce mécanisme lui permet de résilier son contrat en versant l’équivalent des salaires restants, un montant tout à fait gérable pour un futur club. L’OM, de son côté, pourrait contester et chercher à obtenir des compensations, mais la procédure serait longue et complexe. Ce scénario met le club dans une position délicate, sous pression alors que le temps s’écoule.

Statuquo et incertitudes

Pour l’heure, aucune réconciliation n’est envisagée avec De Zerbi ou Longoria. Rabiot s’entraîne à part et pourrait rejoindre le groupe de Didier Deschamps en équipe nationale pour souffler et se concentrer sur le terrain. Mais son avenir à Marseille reste incertain, alimentant agacement et spéculations parmi les supporters.

Avec moins de 48 heures avant la clôture du mercato, l’OM doit composer avec un joueur qui semble prêt à imposer ses conditions. Entre transfert, pression et éventuelle action juridique, le feuilleton Rabiot n’a pas fini de faire parler…

