Mercato : L’ASSE veut doubler un rival pour un crack

En quête de renforts dans l’entrejeu, l’ASSE semble prête à frapper encore sur ces derniers jours du mercato. Le club du FoRez a coché le nom d’Enzo Bardeli, révélation de Dunkerque. Mais les Verts devront batailler face à l’AJ Auxerre… et à quelques prétendants venus de l’étranger.

Mercato ASSE : Bardeli, le coup malin des Verts ?

À 24 ans, Enzo Bardeli s’apprête à quitter l’USL Dunkerque. Entré dans sa dernière année de contrat (juin 2026), le milieu formé au LOSC attire logiquement les convoitises. L’AS Saint-Etienne, qui cherche du sang neuf dans l’entrejeu, aurait intensifié ses contacts ces derniers jours, selon Foot Mercato.

Toutefois, les Stéphanois n’ont pas encore dégainé d’offre officielle. Une hésitation qui pourrait coûter cher au club du Forez, tant le joueur est suivi de près. Bardeli, précieux par sa vision de jeu et sa capacité à casser les lignes, a tout du profil recherché par Eirik Horneland.

Auxerre et l’étranger à l’affût

L’AJ Auxerre, promu ambitieux, ne compte pas laisser passer l’opportunité. Déterminés à renforcer leur milieu, les Icaunais pousseraient fort pour convaincre le natif de Coudekerque-Branche. La concurrence ne s’arrête pas là : le Rapid Vienne (Autriche) se serait également positionné.

Dunkerque, de son côté, ne lâchera pas son joueur à prix cassé. Le board nordiste attend une somme proche de celle reçue pour Naatan Skyttä (1,7 M€). Aux clubs intéressés de se montrer décisifs : l’heure tourne, et Bardeli pourrait bien être l’un des derniers jolis coups de ce mercato.