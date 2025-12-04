FC Nantes : Trois absences confirmées avant le RC Lens

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour le FC Nantes avant la rencontre contre le RC Lens en Ligue 1. Trois cadres du FCN vont manquer cette affiche.

FC Nantes : Le point sur le groupe avant le RC Lens

Le FC Nantes donne rendez-vous au RC Lens ce samedi 6 décembre à la Beaujoire. Ce choc de la 15e journée de Ligue 1 est importante pour les deux formations. Les Jaunes et Verts cherchent de points pour s’éloigner de la zone rouge tandis que le Racing Club de Lens veut conserver son fauteuil de leader du championnat.

Les Nantais, seizièmes et barragistes, restent sur cinq matches sans victoire. Ils jouent donc sous pression. Et face au leader, le défi paraît immense. Pour cette affiche, le tacticien du FCN, Luis Castro devra composer sans trois cadres. Louis Leroux, touché à la cuisse, reste écarté. Même chose pour Francis Coquelin, victime d’un souci aux ischios. Deux absences qui durent depuis quelques semaines.

Junior Mwanga, lui, manquera aussi l’affiche. Expulsé contre Lyon (3-0) la semaine dernière, il a écopé d’un match de suspension. La commission de discipline de la LFP a prononcé la sanction mercredi. Quant à Deiver Machado, attendu pour signer ce vendredi 5 décembre un contrat de deux ans et demi, il ne pourra pas jouer.

