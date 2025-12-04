Coup de théâtre à l’OM : Prolongation en vue pour De Zerbi ?

Dans une longue interview accordée à Sport Italia, Roberto De Zerbi a lâché quelques indices sur son avenir à l’OM. L’entraîneur italien veut rester le plus longtemps possible à Marseille

Mercato : L’OM est fixé, De Zerbi ne songe pas à un départ

Après une première saison réussie, Roberto De Zerbi continue d’impressionner à l’Olympique de Marseille. Son OM s’est brillamment relancée en Ligue des Champions. Les Olympiens positionnent aussi de sérieux prétendant au titre de Champion de France. Ils occupent la 3e place de la Ligue 1 à trois points du leader le RC Lens.

Un tel résultat est en grande partie due au travail remarquable de De Zerbi qui attire l’attention de plusieurs clubs européen. Son nom a récemment été cité du côté de l’AC Milan ou encore de Manchester United. Sauf que l’entraîneur Italien n’a pas l’intention de quitter l’OM. Il lui reste encore un an et demi de contrat avec le club phocéen. Et Roberto De Zerbi se voir aller au-delà de ce bail.

Il veut rester durant de nombreuses années à l’Olympique de Marseille

« J’espère rester de nombreuses années à Marseille, le football est le grandiose », a-t-il déclaré. De Zerbi affiche une fois de plus son désir de prolonger son séjour à l’Olympique de Marseille « deux ou trois années supplémentaires ». Cette perspective réjouit les supporters marseillais. Ceux-ci voient en lui le coach capable de redonner à l’OM son lustre d’antan.

Reste à savoir si les dirigeants marseillais, Pablo Longoria et Medhi Benatia, partagent cette vision à long terme. Prolonger De Zerbi au terme de la saison en cours n’est pas à exclure, même s’il n’y a rien d’officiel. L’avenir dira si cette idylle sera bientôt éclaircie.

