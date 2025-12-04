ASSE : Des forfaits contre Dunkerque, un retour en attaque

Des forfaits ont été confirmés par l’entraîneur de l’ASSE, en conférence de presse d’avant-match. Eirik Horneland a cependant donné une bonne nouvelle, avant l’USL Dunkerque.

USLD-ASSE : Stassin, Lamba, N’Guessan et Traoré déclarés forfaits

Indisponibles lors des deux derniers matchs de l’ASSE, contre l’AS Nancy Lorraine en Ligue 2 et l’US Ecotay-Moingt en coupe de France, Chico Lamba, Lucas Stassin et Lassana Traoré sont à nouveau forfaits. Idem pour Djylian N’Guessan, qui avait joué les dernières minutes contre l’ASNL. La mauvaise nouvelle a été confirmée, ce jeudi, par le coach des Verts.

Eirik Horneland a également annoncé la probable absence de Mahmoud Jaber face au club nordiste. Le milieu de terrain israélien est touché par une infection à un orteil. « Un doute » plane désormais sur sa participation au match de la 16e journée de Ligue 2.

Moueffek incertain, Duffus de retour face à Dunkerque

Pressenti contre Ecotay-Moingt et finalement absent en raison d’un coup reçu la veille, Aïmen Moueffek est incertain. Il a effectué sa première séance collective seulement ce jeudi. « On va voir le concernant », a indiqué le coach de l’AS Saint-Etienne.

En revanche, Eirik Horneland est heureux d’annoncer le retour de Joshua Duffus. Le nouveau buteur des Verts (4 buts et 3 passes décisives) avait été touché aux ischio-jambiers lors du match contre l’ESTAC a Troyes. Il avait ainsi manqué la réception des Nancéiens et le derby en coupe de France.

