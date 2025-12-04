Mercato FC Nantes : Lyon veut gâcher les plans de Kita !  

L’OL veut renforcer son attaque lors du prochain mercato hivernal et fonce sur un avant-centre roumain. Mais le joueur attire aussi le FC Nantes.

Mercato FC Nantes : Rude concurrence pour un buteur roumain

L’OL prépare un sale tour au FC Nantes pour le prochain mercato hivernal. Lyon manque de poids offensif. Le club a déjà noué un accord verbal avec le Real Madrid pour accueillir Endrick en prêt, un renfort majeur cet hiver. Mais l’arrivée du Brésilien ne ferme aucune porte : si des départs se confirment à Lyon, d’autres recrues pourraient suivre.

Dans cette perspective, les Gones flairent aussi la piste, Louis Munteanu. C’est un serial buteur en Roumanie qui évolue sous les couleurs de Cluj. La saison dernière, il a claqué 23 pions. Ses statistiques attisent les convoitises de l’Olympique Lyonnais. La direction de Cluj est ouverte au transfert de son prolifique attaquant afin de renflouer ses caisses.

Le souci, c’est que Lyon n’est pas seul sur le dossier. Selon Jeunes footeux, le FC Nantes accélèrent aussi pour recruter l’international roumain. Les dirigeants nantais auraient déjà entamé des discussions avec le joueur et son club. Courtisé en Ligue 1, Louis Munteanu semble plus proche de la Beaujoire que du Groupama Stadium. Les Nantais font le forcing pour boucler le deal puisque l’équipe de Luis Castro manque d’une vraie gâchette offensive.

Abline et Mostafa Mohamed trouvent rarement le chemin des filets. Les Jaunes et Verts occupent une inquiétante 16e place, à égalité avec le 17e après 14 journées. Une situation dangereuse, qui fragilise aussi Luis Castro, dont le sort sera tranché après les deux derniers matchs de l’année 2025.

