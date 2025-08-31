Mercato PSG : Le Paris SG sous pression pour un transfert urgent

Le PSG vit ses derniers jours de mercato sous tension. Le club parisien cherche toujours à se séparer de Gianluigi Donnarumma, alors que Manchester City avance ses pions pour un transfert à 35M€.

Mercato PSG : Donnarumma, le dossier qui fait paniquer le Paris SG

À 26 ans, Gianluigi Donnarumma est au cœur d’une saga estivale qui fait déjà parler d’elle. Le gardien italien, arrivé au PSG avec l’étiquette de star, pourrait quitter la capitale avant la fermeture du mercato. Les dirigeants parisiens redoutent désormais de le voir rester malgré eux, une situation qui met la pression sur tout l’organigramme du club.

Les rumeurs autour de Manchester City s’intensifient. Les Sky Blues, confiants dans la conclusion du deal, voient en Donnarumma le successeur idéal d’Ederson. Une opération à 35M€ qui pourrait enfin permettre au PSG de clarifier sa situation dans les buts.

Manchester City, le timing est crucial

Avant de finaliser le transfert de Donnarumma, Manchester City se concentre sur le départ d’Ederson, leur gardien brésilien de 31 ans. Celui-ci serait en passe de rejoindre Galatasaray, afin de libérer ainsi le chemin pour le portier italien.

Cette double manœuvre illustre l’enjeu stratégique de la fin du mercato. Pour le Paris SG, c’est une question de timing et de négociations serrées. Une issue favorable signifierait un peu de répit pour Paris, mais tout reste encore à confirmer dans les prochaines heures.