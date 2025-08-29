Mercato PSG : Luis Enrique acte le départ de Donnarumma !

C’est terminé entre le PSG et Gianluigi Donnarumma. Présent en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique, l’entraîneur du club de la capitale, a définitivement acté le départ du gardien de but italien.

Mercato PSG : Luis Enrique évoque la situation de Donnarumma

À trois jours de la fermeture du mercato estival, le Paris Saint-Germain tente toujours de se séparer de Gianluigi Donnarumma. Initialement évalué à 50 millions d’euros, l’ancien portier de l’AC Milan est désormais proposé à 30 millions d’euros, selon RMC Sport. Manchester City est intéressé en cas de départ d’Ederson, mais le club anglais viserait un prix plus proche de 15 à 20 millions d’euros.

De son côté, Donnarumma ne partira de Paris que pour un projet qui lui correspond et n’exclut pas d’attendre jusqu’au prochain mercato de janvier de changer d’air. Interrogé par la presse ce vendredi, Luis Enrique a eu un discours prudent sur la situation de l’international italien.

« Ça dépend du mercato, ça dépend du joueur, du club, des autres clubs », a notamment déclaré le coach espagnol, avant d’annoncer à demi-mot que le portier de 26 ans était bel et bien en instance de départ. « Je ne sais pas. Mais on continue comme d’habitude et j’espère, parce que c’est important pour lui, qu’il puisse trouver des solutions. Rien à ajouter sur ce sujet », a confié Luis Enrique.

Négociations positives entre le PSG et Manchester City

Aux dernières nouvelles, Fabrizio Romano évoque des négociations positives entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues de Manchester City pour le transfert de Donnarumma. Le montant de l’opération pourrait se conclure entre 30 et 35 millions d’euros.

« Les négociations se poursuivent en coulisses pour Gigio Donnarumma à Manchester City. Négociations positives avec le PSG pour un contrat de 30/35 M€ et accord total avec Donnarumma… mais le départ d’Éderson reste à venir. Galatasaray veut Ederson, Al Nasr n’est pas en pourparlers », assure le journaliste italien sur Twitter.