De Zerbi s’emballe : l’OM frappe fort sur le mercato !

Roberto De Zerbi ne cache pas son enthousiasme après la dernière recrue de l’OM. Hamed Junior Traoré, prêté par Bournemouth, rejoint le club phocéen et promet de renforcer l’attaque olympienne.

Mercato OM : Traoré, le joueur que De Zerbi connaît et apprécie

Le technicien italien connaît bien son nouveau joueur pour l’avoir entraîné à Sassuolo. « Dès juin, on a pensé à Traoré. C’est un très bon joueur. Il a déjà joué en France, je l’ai entraîné. Il peut occuper deux ou trois postes différents en attaque : ailier, numéro 10, attaquant sur le côté droit. C’est un joueur qui va nous servir », a confié De Zerbi en conférence de presse.

Cette polyvalence est précieuse pour l’OM, qui cherche à densifier son secteur offensif. Hamed Junior Traoré pourra apporter sa créativité, sa vitesse et sa capacité à déséquilibrer les défenses adverses, donnant à De Zerbi plusieurs options tactiques.

Un mercato qui enchante l’entraîneur de Marseille

Le technicien italien salue également le travail du club sur le marché : « Je considère qu’il travaille très bien. Je fais confiance à Pablo Longoria. Comme pour Rabiot, je ne dois rien dire. C’est au club de répondre », a-t-il ajouté.

Depuis l’ouverture du mercato estival, l’OM enchaîne les recrues de qualité. Avec Hamed Junior Traoré, le club phocéen montre ses ambitions pour la saison et renforce un effectif déjà solide. Pour De Zerbi, ce recrutement est une véritable satisfaction et un signal fort envoyé aux concurrents.