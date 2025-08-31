Mercato: Avant Angers, le SRFC achève un chef-d’oeuvre à 8M€

Pour le compte de la troisième journée de Ligue 1, le SRFC se déplace à Angers pour y affronter les hommes d’Alexandre Dujeux. Avant cette rencontre, le club rennais a finalisé un transfert.

Mercato SRFC : Un milieu de terrain va retourner en Allemagne

À deux jours de la clôture du mercato estival, le Stade Rennais s’active toujours en coulisses. Alors que l’entraîneur Habib Beye espère encore un ou deux renforts avant le lundi soir, le directeur sportif du SRFC, Loïc Désiré, a bouclé un transfert avec un club allemand. En effet, selon les informations du journal Ouest-France, Fabian Rieder va retourner en Allemagne.

Les dirigeants du SRFC et leurs homologues d’Augsbourg sont proches de trouver un accord pour le milieu offensif de 23 ans, qui a manifesté le souhait de quitter la Bretagne. Un transfert autour de 8 millions d’euros est évoqué par le quotidien régional. De retour d’un prêt à Stuttgart cet été, l’international suisse va donc retourner en Bundesliga.

Augsburg are close to reaching an agreement with Rennes to sign Switzerland international midfielder Fabian Rieder (23). (O-F)https://t.co/j7NN3tQRPq — Get French Football News (@GFFN) August 30, 2025

Fabian Rieder ne devrait donc pas faire partie du groupe d’Habib Beye qui va effectuer le déplacement à Angers, prévu ce dimanche, pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. Ce départ va s’ajouter à celui d’Ibrahim Salah, qui va s’engager au FC Bâle, alors qu’Ayanda Sishuba devrait être prêté à Montpellier, en Ligue 2.

Même si le SRFC empoche un joli chèque dans cette affaire, ce départ est un coup dur pour le coach rennais, puisque Fabian Rieder avait démarré les deux premiers matches de Ligue 1 comme titulaire, Habib Beye semblait souhaiter aussi lui envoyer le signal qu’il pourrait servir. Mais cela n’a pas suffi à le convaincre.