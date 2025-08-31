FC Nantes : Un dernier frisson à 6M€ pour clore le Mercato

À deux jours de la fin du mercato estival, le FC Nantes accélère et espère frapper un dernier coup au milieu de terrain. Les dirigeants des Canaris viseraient notamment un joueur évoluant en Ligue 1.

Mercato : Un milieu de Strasbourg plaît au FC Nantes

Interrogé en conférence de presse après la victoire de son équipe face à l’AJ Auxerre (1-0) ce samedi, l’entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, a publiquement avoué qu’il attendait encore du renfort avant la fermeture du marché des transferts de l’été, le lundi à 20 heures. Le technicien portugais a affirmé cibler des joueurs pouvant apporter une réelle plus-value à l’effectif actuel.

« Si c’est pour faire un joueur de plus, je préfère prendre un joueur de la réserve. On doit recruter seulement pour élever le niveau du groupe et sa compétitivité », a déclaré Luis Castro. Et ce dimanche, le journal Ouest-France assure que le FC Nantes « négocie actuellement le prêt sans option d’achat du milieu de terrain défensif du Racing club de Strasbourg, Junior Mwanga (22 ans), sous contrat jusqu’en juin 2027. »

Malgré une concurrence très dense, le FCN serait en excellente voie pour finaliser ce dossier. D’ailleurs, le média régional revient à la charge et annonce un accord total pour le joueur formé aux Girondins de Bordeaux, où il avait explosé en défense centrale, un secteur de jeu dans lequel il continue de rendre bien des services.

« Le milieu défensif du RC Strasbourg a signé un prêt d’un an sans option d’achat en faveur du FC Nantes, ce dimanche 3 août. Junior Mwanga vient renforcer un secteur déjà bien fourni et pourra sans doute dépanner en défense centrale », précise Ouest-France.

Une nouvelle confirmée par le quotidien L’Équipe, qui rapporte que l’arrivée de Junior Mwanga permettra à Luis Castro de disposer d’un joueur polyvalent. Utilisé au poste de sentinelle ou relayeur depuis deux saisons, le joueur de 22 ans a longtemps évolué en formation au poste d’axial droit. Le technicien portugais, en quête de solution dans ce secteur, pourrait donc aussi s’appuyer sur Mwanga en charnière.