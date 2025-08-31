Mercato ASSE : Bardeli, la réponse cash de Dunkerque !

Alors que l’ASSE s’active en cette fin de mercato, la piste Enzo Bardeli se complique. Dunkerque souhaite conserver son milieu de terrain, malgré l’intérêt stéphanois et d’autres clubs européens.

Mercato ASSE : Enzo Bardeli, une piste qui fait vibrer les Verts

Enzo Bardeli a confirmé cette saison son potentiel au cœur du jeu de Dunkerque. Rapidement remarqué pour sa capacité à orienter le jeu et à se projeter vers l’avant, il figure parmi les cibles phares de l’ASSE. Les contacts entre les différentes parties ont été relancés après le match face à Troyes vendredi soir, et les rumeurs sur un possible transfert ne cessent de circuler.

Le milieu de terrain, suivi depuis longtemps par les Verts, pourrait devenir un renfort stratégique en cas de départ de Benjamin Bouchouari. L’intérêt stéphanois est réel, mais il se heurte à la volonté ferme du club nordiste de conserver sa pépite.

Dunkerque serre le jeu pour Bardeli

Malgré les sollicitations de PAOK, du Rapid Vienne ou encore d’AJ Auxerre, Dunkerque affiche une position claire : Bardeli reste prioritairement dans le Nord. La récente arrivée d’Eddy Silvestre de Grenoble aurait pu ouvrir la porte à un départ, mais Demba Ba, directeur sportif, souhaite associer les deux joueurs pour renforcer l’équipe.

Pour l’ASSE, l’affaire ne sera pas simple. Une offre convaincante sera nécessaire pour séduire Dunkerque et finaliser le transfert. Le suspense reste entier, et ces dernières heures de mercato s’annoncent palpitantes pour les supporters stéphanois.