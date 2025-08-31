Mercato PSG : L’arrivée surprise d’un crack bouclée !

À la surprise générale, le PSG s’apprête à boucler la signature surprise d’un jeune crack de 20 ans. Après plusieurs semaines d’essai concluant, un accord a été trouvé avec le Stade Tunisien pour le transfert de Khalil Ayari, jeune pépite tunisienne de 20 ans.

Mercato PSG : Khalil Ayari, une stratégie tournée vers la jeunesse

Le Paris Saint-Germain, discret en cette fin de mercato estival, s’offre pourtant un joli coup. Depuis deux ans, le club de la capitale a revu sa politique de recrutement, et mise davantage sur les jeunes talents en devenir que sur les stars prêtes à l’emploi. Avec Ayari, le PSG poursuit cette stratégie ambitieuse de rajeunissement et de développement à long terme.

Luis Campos, toujours à l’affût de profils prometteurs, aurait rapidement validé le dossier. Le milieu tunisien, déjà suivi par plusieurs clubs européens, a séduit par sa maturité technique et son intelligence de jeu.

Luis Enrique prudent, mais séduit

À l’essai depuis plusieurs semaines, Khalil Ayari a eu l’occasion de montrer son potentiel sous les yeux du staff parisien. Interrogé, Luis Enrique avait cependant joué la carte de la prudence : « Je l’ai vu un match, je ne peux pas parler d’un joueur en particulier, il faut donner de l’espace aux jeunes joueurs et ne pas trop en parler », a glissé l’entraîneur espagnol.

Un discours mesuré, mais révélateur de l’intérêt réel porté au joueur. Selon Foot Mercato, un accord a été trouvé entre Paris et le Stade Tunisien, pour sceller l’avenir du milieu de terrain au Parc des Princes. À 20 ans, Ayari pourrait bien incarner l’une des belles surprises de la saison à Paris.