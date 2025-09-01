OL-OM : Lyon replonge déjà Marseille dans ses doutes !

En clôture de la 3e journée de Ligue 1, l’OL s’est imposé face à un OM trop fragile défensivement. Réduits à dix, les Phocéens ont fini par céder dans les dernières minutes sur un but contre leur camp de Balerdi.

OL-OM : Une défense marseillaise encore friable

L’OM est reparti de Lyon avec le sentiment d’avoir vécu un cauchemar déjà trop familier. En souffrance défensive dès les premiers instants, les Marseillais ont vu Egan-Riley écoper d’un carton rouge dès la 29e minute. Une sanction logique tant la défense phocéenne s’est montrée fébrile.

Malgré un Rulli en état de grâce, et qui multipliait les parades, l’OM a vécu en sursis. Entre buts refusés et situations chaudes, les Phocéens n’ont jamais semblé capables de contenir la pression lyonnaise. Et lorsque la fatigue a pesé, la sanction est tombée, cruelle et logique.

Lyon patient, Marseille puni

Si les hommes de Roberto De Zerbi ont parfois entrevu la possibilité d’un hold-up, avec Höjbjerg et Hamed Junior Traoré menaçants, la tendance était claire : Lyon dominait. L’OL a attendu son heure, profitant du désordre adverse pour frapper au moment opportun.

À deux minutes du terme, Sulc a harcelé Balerdi, qui, sous pression, a envoyé le ballon dans ses propres filets. Le Groupama Stadium a explosé, scellant une victoire méritée pour les Gones. Marseille, dixième avec déjà deux revers, plonge dans le doute. Lyon, solide deuxième, confirme son excellent départ.