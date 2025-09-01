Mercato PSG : Le Paris SG accélère pour un transfert urgent

Le PSG n’a pas encore tranché le cas Gianluigi Donnarumma, poussé vers la sortie depuis l’arrivée de Lucas Chevalier. Les négociations avec Manchester City s’intensifient et pourraient déboucher sur un accord dans les prochaines heures.

Mercato PSG : Donnarumma toujours Parisien… pour l’instant

Malgré l’annonce de son départ imminent, Gianluigi Donnarumma reste officiellement un joueur du PSG. Champion d’Europe et homme fort du sacre en Ligue des champions, l’Italien voit son avenir parisien compromis depuis l’arrivée de Lucas Chevalier.

Le club de la capitale cherche à conclure rapidement un transfert afin de sécuriser la situation dans les cages. Le gardien italien, âgé de 25 ans, conserve un statut prestigieux et son départ devra se négocier avec soin, tant sur le plan sportif que financier.

Une porte ouverte vers Manchester City

Les discussions entre Paris et Manchester City ont franchi un cap. Tout dépend désormais du départ imminent d’Ederson vers Fenerbahçe. Dès que le Brésilien s’engagera en Turquie, les Skyblues pourront boucler le dossier Donnarumma. Manchester United, autre piste initiale, semble désormais hors course.

Le club anglais finalise l’arrivée d’Emiliano Martinez et le champion du monde argentin a déjà été absent du groupe d’Aston Villa pour le dernier match contre Crystal Palace. Le Paris SG, lui, espère conclure vite pour libérer de l’espace et sécuriser ses finances.