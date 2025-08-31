Mercato PSG : C’est presque fait pour Gianluigi Donnarumma

Devenu indésirable depuis l’arrivée de Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas quitté le PSG. Mais à deux jours de la clôture du mercato estival, les lignes semblent bouger pour le transfert du gardien de but italien.

City prépare le départ d’Ederson pour Gianluigi Donnarumma

Le dossier Gianluigi Donnarumma au PSG pourrait enfin se dénouer dans les prochaines heures. Son transfert vers Manchester City dépend du départ d’Ederson, désormais courtisé par Fenerbahçe. D’après les informations de Sportmediaset, le club turc a déjà proposé 12 millions d’euros pour le portier brésilien, alors que les Citizens exigeraient 15 millions d’euros.

Lisez aussi : PSG : Le transfert de Gianluigi Donnarumma réglé à « 60% » !

À voir

Choisir les meilleures chaussures de football adaptées à votre style de jeu et à la surface

Le média italien ajoute qu’un accord pourrait être trouvé dans les prochaines heures entre les Skyblues et les Turcs pour un montant de 14 millions d’euros. En parallèle, Manchester City poursuit les négociations avec le Paris Saint-Germain pour Gianluigi Donnarumma.

Toujours selon la même source, le club entraîné par Pep Guardiola aurait déjà formulé une première offre à hauteur de 30 millions d’euros pour l’international italien de 26 ans. Toutefois, cette offre n’a pas convaincu Luis Campos, qui l’aurait conséquent rejeté. À deux jours de la fermeture du mercato estival, le club anglais serait prêt à envoyer une seconde offre à Paris dans les heures à venir.

Lisez aussi : Mercato PSG : Gianluigi Donnarumma s’en va à Manchester City

À voir

Mercato : Le Stade Rennais frappe fort avec un double coup

Avec le départ attendu d’Ederson, Man City veut absolument recruter Donnarumma. De son côté, le Paris Saint-Germain demande 50 millions d’euros pour les douze derniers mois de contrat de son numéro 1, mais un accord pourrait être conclu pour un montant compris entre 35 et 40 millions d’euros. Affaire à suivre…