Mercato OM : C’est scellé pour l’avenir de Rabiot, direction Milan

Adrien Rabiot à l’OM, c’est bientôt du passé avant la fin du mercato. Le milieu de terrain va quitter Marseille pour rejoindre l’AC Milan. Il va retrouver le championnat italien et pourrait bientôt croiser Jonathan Rowe sur sa route.

Mercato OM : Rabiot vers un retour en Serie A

Après une saison contrastée à Marseille, Adrien Rabiot s’apprête à retrouver la Serie A. L’AC Milan a bouclé un accord à hauteur de 10 millions d’euros avec l’OM pour le transfert du milieu de 30 ans. Rabiot, fort de 53 sélections avec les Bleus, avait déjà évolué sous les ordres de Massimiliano Allegri à la Juventus.

Le coach italien a exprimé la semaine passée son « affection » pour son ancien joueur. À Milan, il rejoindra ses compatriotes Mike Maignan, Youssouf Fofana et Christopher Nkunku. Son expérience et sa polyvalence au milieu devraient rapidement trouver leur place dans le dispositif rossonero.

Des retrouvailles très attendues avec Jonathan Rowe

Le calendrier réserve un drôle de clin d’œil : l’ancien prisien pourrait débuter avec Milan face à Bologne le 14 septembre, où évolue désormais Jonathan Rowe. Les deux hommes avaient été mis sur la liste des transferts de l’OM après une altercation en août dernier. Les retrouvailles sur le terrain seront forcément scrutées par les médias et les supporters.

En attendant, l’international français rejoindra Clairefontaine pour préparer les prochains matchs des Bleus en éliminatoires de la Coupe du monde 2026, contre l’Ukraine et l’Islande. Son départ de Marseille ne met pas un terme à ses ambitions internationales, bien au contraire.