Ligue 2 : L’ASSE parmi les favoris pour un retour en Ligue 1

L’ASSE est comptée parmi les favoris de la Ligue 2, pour la montée directe en Ligue 1, selon Laurent Nicollin, président du Montpellier HSC.

Montée en L1, Nicollin : « L’ASSE reste le favori numéro 1 »

Reléguée en Ligue 2 en fin de saison dernière, comme le Montpellier HSC et le Stade de Reims, l’ASSE s’est fixée pour objectif de remonter rapidement. Les dirigeants du club stéphanois ont investi 25 millions d’euros dans le recrutement pour renforcer leur équipe, malgré la chute brutale des droits TV.

À deux journées de la mi-saison, les Verts sont 2es au classement, à 2 points du leader, l’ESTAC.

Ils sont donc bien engagés dans la course pour finir à l’une des deux premières places qualificatives directement pour la Ligue 1.

À voir

Mercato OL : Un joueur de Lyon affole la Premier League

Lisez aussi : ASSE : Un nouveau signe d’inquiétude pour Lucas Stassin

Visant également les premières places du podium, Laurent Nicollin voit plutôt l’AS Saint-Etienne (29 points) devancer le Montpellier HSC, à l’issue de la saison. « Les deux premières places seront compliquées à atteindre. Troyes ne lâche pas. Et l’ASSE reste pour moi le favori numéro 1. Je vois Saint-Etienne terminer facilement premier », a-t-il déclaré, dans le podcast Montpellier Sport Club. « Avec le plus gros budget, ce serait la logique », a justifié le dirigeant ensuite.

Le MHSC espère faire les barrages

Laurent Nicollin souhaite « terminer le plus haut possible pour remonter en Ligue 1 », mais il pense que son équipe sera plutôt à la lutte avec Reims et le Red Star pour les places en barrages. « On espère faire les barrages. […]. Il faudra gérer la pression pour chaque club en avril », a-t-il prévenu.

Pour l’instant, les Montpelliérains sont 5es avec 24 points, derrière les Rémois (4es avec 25 points), et les Audoniens (3es avec 28 points).

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Quel avenir pour Paul Eymard après la CdF ?

À voir

OM : De Zerbi enregistre un important retour avant LOSC

ASSE : Grande nouvelle pour Saint-Étienne !

ASSE : De très bonnes nouvelles avant Dunkerque !