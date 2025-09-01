ASSE : Blessé, une décision tombe pour Mahmoud Jaber

Mahmoud Jaber, sorti sur blessure face au Grenoble Foot 38 lors du dernier derby (1-1) de Ligue 2, inquiète les supporters de l’ASSE. Le milieu défensif pourrait manquer la prochaine trêve internationale avec Israël.

Une cheville douloureuse et un derby gâché

Samedi soir, le Chaudron a vibré pour le derby entre l’ASSE et Grenoble, mais la fête a été ternie pour Mahmoud Jaber. Touché à la cheville droite sur un tacle de Gaëtan Paquiez à la 45ème+1, le numéro 5 des Verts a dû céder sa place à Luan Gadegbeku à la pause. Une sortie qui a suscité l’inquiétude des supporters et de l’encadrement.

Eirik Horneland, l’entraîneur stéphanois, n’a pas caché sa frustration en conférence de presse : « Mahmoud Jaber a dû être recousu à la mi-temps parce qu’il a pris un coup sur le pied. Il y a de grandes chances qu’il manque sa semaine de trêve internationale. Pour moi, il y aurait dû avoir carton rouge », a-t-il déclaré, rapporté par Le Progrès.

Forfait quasi confirmé pour Israël

Le forfait de l’international israélien (13 sélections) se confirme selon Sport5. Mahmoud Jaber pourrait donc manquer les matchs cruciaux contre la Moldavie (5 septembre) et l’Italie (8 septembre) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Cette absence serait un coup dur pour Israël mais aussi pour l’ASSE, privée de son milieu défensif clé dans les prochaines rencontres de Ligue 2. La saison débute à peine et la prudence est désormais de mise pour le joueur, qui devra se concentrer sur sa rééducation avant de retrouver les terrains.