Mercato Stade Rennais : C’est bouclé pour Breel Embolo au SRFC

Après plusieurs tentatives infructueuses, le Stade Rennais a enfin trouvé son avant-centre. Breel Embolo, en quête d’un nouveau défi, s’apprête à rejoindre la Bretagne pour 15 M€.

Mercato Stade Rennais : Embolo, un attaquant d’expérience pour le SRFC

Le SRFC cherchait désespérément un renfort offensif pour épauler Estéban Lepaul. C’est chose faite avec Breel Embolo, international suisse de 28 ans. Après une parenthèse contrastée à l’AS Monaco, ponctuée de 22 buts et 13 passes décisives en 89 matches, le buteur a accepté l’appel rennais.

Longtemps tenté par le Moyen-Orient, Embolo a finalement opté pour un projet plus compétitif. Courtisé également par l’AS Roma, il a été convaincu par la persistance des dirigeants rennais, Loïc Désiré et Habib Beye en tête, qui ont tout mis en œuvre pour finaliser le deal.

Rennes frappe fort sur le gong

Avec ce transfert estimé à 15 M€, Rennes s’offre un attaquant capable d’apporter puissance et expérience dans un secteur offensif en manque de repères. Embolo vient combler une attente devenue pressante au fil des échecs successifs du mercato.

Ce recrutement pourrait bien changer le visage du SRFC dans les semaines à venir. Les supporters attendent désormais que l’ancien Monégasque confirme sur le terrain ce que le Stade Rennais a mis tant d’énergie à décrocher : un vrai leader d’attaque.