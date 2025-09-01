Mercato OM : Zhegrova, une vraie claque pour Marseille

Cible prioritaire de l’OM, Edon Zhegrova va finalement rejoindre la Juventus. Un transfert à plus de 20 millions d’euros qui prive Marseille d’une recrue de choix à quelques heures de la fin du mercato.

Mercato OM : Une porte de sortie inattendue pour Edon Zhegrova

Edon Zhegrova a longtemps été dans le viseur de l’Olympique de Marseille. Tout semblait en bonne voie avec le joueur mais pour Olivier Létang, président du LOSC, pas question de le voir rejoindre le club phocéen. « J’ai dit qu’à mon avis, il n’ira pas à l’OM. On veut le garder, mais je lui ai dit qu’il avait une porte de sortie en cas d’offre intéressante, je lui avais donné ma parole », a-t-il indiqué.

« Il a beaucoup donné chez nous, il lui reste moins onze mois de contrat. La volonté du joueur est de jouer la Ligue des Champions dans un grand club. Si tout le monde s’y retrouve, je n’ai pas l’intention de le bloquer », a-t-il précisé. Mais le destin a choisi Turin plutôt que la Canebière. Malgré une première offre marseillaise, la Juventus a su convaincre le joueur et le LOSC, en s’alignant sur un montant dépassant les 20 millions d’euros.

Une arrivée italienne imminente

Selon Fabrizio Romano, Zhegrova devrait s’envoler pour Turin dans la soirée d’hier pour passer sa visite médicale et finaliser son contrat avec les Bianconeri. Ce transfert s’inscrit dans la stratégie de la Vieille Dame, qui prépare également le départ de Nico Gonzalez vers l’Atlético de Madrid pour libérer de la place dans son effectif.

Pour Marseille, c’est un vrai coup dur à quelques heures de la clôture du mercato. Arthur Vermeeren et l’arrivée prochaine d’Emerson ne compensent pas totalement l’absence du Kosovar, et le club phocéen va devoir accélérer ses recherches pour renforcer son attaque avant lundi soir.