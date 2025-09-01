Mercato PSG : Un indésirable file en Turquie !

La direction du PSG boucle un nouveau dossier chaud pendant ce mercato estival. Un indésirable trouve preneur en Turquie.

Mercato PSG : Direction la Turquie pour Marco Asensio

Marco Asensio s’apprête à tourner définitivement la page du PSG en cette fin de mercato estival. Cet indésirable du Paris SG va loin de la France pour continuer sa carrière. Pas de chance pour lui au sein de l’équipe de Luis Enrique à cause de la concurrence. L’ancien joueur du Real Madrid a bougé avant la fin de son bail qui expire en 2026.

Lire aussi : Mercato PSG : L’arrivée surprise d’un crack bouclée !

Selon Transferfeed, tout est quasiment réglé : Asensio va rejoindre Fenerbahçe. Actuellement sur place, il doit se soumettre à la traditionnelle visite médicale avant de parapher son contrat. Côté transfert, les discussions entre clubs ont abouti. Paris et Fenerbahçe auraient convenu d’une indemnité de 7,5 millions d’euros, assortie de plusieurs bonus. Un accord jugé satisfaisant pour toutes les parties, compte tenu de la situation sportive du joueur. La saison dernière, Asensio avait déjà quitté la capitale.

À voir

La Coupe du monde 2026 lancée, l’équipe de France débute le 5 septembre

Lire aussi : Mercato PSG : C’est presque fait pour Gianluigi Donnarumma

Prêté à Aston Villa, il avait tenté de relancer sa carrière en Premier League. Ce passage n’a pas suffi pour convaincre le staff parisien de le conserver. Aujourd’hui, le joueur change d’air. Nouveau club, nouvelle ambiance, nouvelle étape. Pour Asensio, la Turquie représente une occasion de se relancer et de retrouver du temps de jeu.